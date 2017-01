Supersfida Shqipëri-Itali nis nga… femrat

Mbeten afro tre muaj, por dueli i shumëpritur Itali-Shqipëri nis menjëherë prej ditëve të para të 2017-ës. E ndërsa për ndeshjen e Kombëtares A në Palermo duhet pritur 24 Marsi, për të nxehur sfidën do të mendojnë përfaqësueset e femrave. Federatat e dy vendeve gjetën akordin për një miqësore ndërmjet Kombëtares A të femrave të Shqipërisë me përfaqësuesen e 19-vjeçareve të Italisë.

Ndeshja do të luhet më 11 Janar, në orën 14:00 në Elbasan Arena. Vajzat kuqezi të drejtuara nga trajneri Armir Grima dhe ndihmësi i tij, Viorensin Sinanin do të shërbejnë si një test për skuadrën italiane, që nga 5 deri më 10 Prilli do të marrë pjesë në fazën Elitë të Kampionatit Europian. Federata Italiane e Futbollit njoftoi se skuadra “e kaltër” e femrave do të nisë grumbullimin në Romë më 8 Janar, për të udhëtuar drejt Shqipërisë në datën 10.

Nëse dikur shqiptarët e ëndërronin një përballje me Italinë në futboll, vitet e fundit kanë shërbyer që tifozët ti ndjekin ndeshjet në të gjitha nivelet.Duke nisur nga takimet e përfaqësueseve të moshave, për të vazhduar tashmë me femra dhe pa harruar ndeshjen e parë historike me të kaltërit në Xhenova, më 18 Nëntor 2014, në një stadium ku dominuan emocionet e forta dhe ngjyrat kuqezi.