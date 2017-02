Supersport me një tjetër dhuratë, UFC që prej 11 Shkurtit

Një surprizë për të gjithë adhuruesit e arteve marciale. Digitalb dhe Supersport bëjnë një dhuratë të veçantë duke shtuar në paketën sportive disiplinën më spektakolare të arteve marciale, UFC. Duke nisur që prej datës 11 Shkurt, kjo disiplinë do të transmetohet live dhe ekskluzivisht për herë të parë në Shqipëri e Kosovë, vetëm në Arenën e Kampionëve, në Supersport! Ultimate Fighting Championship është një misksim i arteve marciale, më e njohura në kategorinë e këtij sporti dhe më e promovuara në rang planetar. Me mbi 300 eevente gjatë gjithë vitit, UFC tashmë është kthyer në një femomen botëror. Kjo disiplinë e ka nisur rrugëtimin që në vitin 1993 dhe parashikon duelet një për një me një sasi të kufizuar rregullash ku miksohen dueli trup më trup mes boksit, jiu-jitsu, sambos, Wrestling, Muay Thai, karateka dhe judo.

Me shpërndarje gjeografike për të drejtat televizive në Amerikë, Australi, Europë dhe Lindjen e Mesme, UFC ka fituar një popullaritet të jashtëzakonshëm gjatë viteve të fundit. Një raund nuk mund të jetë më i gjatë se 5 minuta, ndërsa një ndeshje po ashtu nuk mund të konsumojë më shumnë se 5 raunde. Duelet zhvillohen në kafazë gjigandë që në gjuhën zyrtare quhen “The Octagon”, ndërsa luftëtarët duhet të ndeshen zbathur. Betejat zhvillohen në 9 kategori të ndryshme në bazë të peshës ku vetëm njëra është e specializuar vetëm për femrat. Emri më i njohur i momentit në këtë sport është irlandezi Anthony McGregor, kampion në kategorinë 70 kg. Supersport ju pret në takimin e parë të 11 Shkurit për një sezon të gjatë dhe spektakolar në sportin që po çmend globin.