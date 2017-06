Surpriza e Zlatan Ibrahimovic për tifozët e tij

Zlatan Ibrahimovic i befason të gjithë. Luanët nuk rikuperojnë njësoj si njerëzit dhe një të gjithë e ka vërtetuar më së miri, sulmuesi i Manchester United, jo nëprmjet ndonjë goli spektakolar ose veprimi akrobatik nga ana e Ibrës. Në një video të postuar nga vetë bomberi në instagramin e tij shihet se si 35-vjecari, as ai i dëmtim i rëndë në pjesën e gjurit nuk e ka mposhtur dot. Në video shihet qartë Zlatan, i cili ka nisur të bëjë veprimet e para me top dhe një gjë e tillë i ka lënë të gjithë me gojë hapur. Ende nuk mund të flitet për rikuperim në kohë rekord, por ndoshta nuk është e largët dita që gjigandi suedez do ti rikthehet fushës së blertë.

Të paktë ishin ata që besonin se Ibra do të mund të luante sërish futboll, pati edhe nga ata që deklaruar se karriera e tij ka përfunduar pas këtij dëmtimi. Por në fakt një pjesë e mirë janë gabaur, sepse nurmi 9 nuk është nga ata personazhe të botës së futbollit që dorëzohet lehtë dhe një gjë të tillë ai, ia bëri të qartë të gjthë tifozëve të tij ku deklaronte: “Një gjë është e sigurt, jam unë ai që e vendos se momentin kur duhet ti jap fund futbollit.” Deklarat gladiatorësh, e një kampioni të vërtetë. I cudit jo pak të pranishmit në në finalen e Europa League, ku pas përfundimit të takimit, Zlatan zbriti në fushë me një vaprim të lehtë drejt shokëve të tij të skuadrës për të festuar fitimin e trofeut, pa ndihmën e patericave. Fare mirë ky rikuperim i pjesshëm në kohë rekord, mund të konsiderohet një tjetër trofe në karrierën e bomberit.