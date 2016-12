Suso, pranë rinovimit me Milanin

Është ai zbulimi më i bukur i Milanit në këtë sezon. Quhet Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre, është 23-vjec, ka lindur në Cadiz të Spanjës dhe njihet nga të gjithë si Suso ose si njeriu që paraqitjet e tij fantastike po udhëheq skuadrën e Vincenzo Montellës drejt një sezoni pozitiv. Huazimi te Genoa në fazën e dytë të sezonit të kaluar e ndihmoi të shpërthente përfundimisht në futbollin italian dhe tashmë Suso është kthyer në lojtarin simbol të këtij Milani. Realizoi një dygolësh në derbin ndaj Interit ndërsa ishte gjithashtu përcaktues në Superkupën e Italisë ndaj Juventusit. Ish lojtari i Liverpoolit zotëron cilësi teknike të jashtëzakonshme dhe klasin e tij 23-vjecari iberik e tregoi edhe në ndeshjen e zhvilluar në Doha ndaj bardhezinjëve të Massimiliano Allegrit, duke qenë gjithmonë një rrezik konstant për mbrojtjen e kampionëve të Italisë. Në trofeun e fituar nga kuqezinjtë në Katar një meritë të jashtëzakonshme e ka pikërisht Suso që bëri gjithcka mirë për të ndihmuar skuadrën e tij të triumfonte. Me 5 gola të realizuar në këtë sezon të Serisë A dhe lojrat fantastike që ka zhvilluar Suso ka fituar zemrat e tifozëve e Milanit dhe për ta shpërblyer drejtuesit kanë gati një kontratë të re për 23-vjecarin në mënyrë që të shmangin interesimin e klubeve të tjera. Dëshira e Susos është të qëndrojë gjatë te Milani dhe marrëveshja është arritur në kohë rekord. Lojtari do të firmosë një kontratë të re deri në vitin 2021 nga e cila do të përfitojë një pagë vjetore që kap shifrën e 2 milionë Eurove plus bonuset. Pritet vetëm zyrtarizimi por edhe ai do të vijë shumë shpejt. Milani i të rinjëve do të riniset pikërisht nga Suso.