Tafili nderon Vllazninë, Teuta bie në “Loro Boriçi”

Vllaznia hedh një hap të madh drejt gjysmëfinales së Kupës së Shqipërisë edhe pse regjistroi një fitore minimale ndaj Teutës. 1-0 trimfuan të besuarit e Armando Cungut në fund të 90 minutëshit të “Loro Boriçit” ku loja e shkodranëve nuk u ngrit asnjëherë mbi nivelin mesatar. Ishte Alsid Tafili që me një goditje fluturimthi ndëshkoi skuadrën e Maganit që nuk arriti të shënonte në Shkodër, duke e vështirësuar misionin e kualifikimit. Skuadrat zbritën në fushë me ndryshime të vogla. Për shkodranët, Bakaj gjeti formacionin bazë, ndërsa Teuta pa Gripshin e larguar drejt Skënderbeut. 4-3-3 formacioni i Cungut me Agovic ne porte, Bakaj ne qender te sulmit dhe Shtubinen dhe Kalajan nga krahet, ndërsa Magani replikoi me pothuajse të njëjtin formacion që propozi ndaj Tiranës ku Çyrbja zyri vendin e Gripshit ndërsa Artur Magani u rreshtua në qëndër të sulmit. Ishte pikërisht djali i trajnerit të Teutës që dha sinjalin e parë në minutën e 15. Gabiminë rreshtim i Vllaznisë e nxorri Maganin të vetëm përballë Agovic por topi i harkuar përfundoi mbi transversë. Durrsakët krijuan më shumë volum loje por golin e gjeti Alsid Tafili (23) që me një goditje të fuqishme nga jashtë zonës ngriu skuadrën mike.

Goli i tretë sezonal për numrin 40 të Vllaznisë që gjithsesi kërkoi të menaxhonte ndeshjen sepse pjesa e parë u mbyll edhe me dy raste të rrezikshme të Teutës. Ishte Bangal ai që u shfaq rrezikshëm në të 39-ën pas një harkimi nga e djathta, ndërsa 4 minuta më vonë, sulmuesi afrikan nuk arriti të kordinohej pas asistit të dhuruar nga Magani. Pjesa e dytë nuk ndryshoi shumë në ritëm por Vllaznia tentoi më shumë drejt sulmit dhe ishte Shtubina që dha sinjalin e parë në minutën e 65 me një goditje qëndrore brenda zonës pasi shmengu Markovic. 9 minuta më vonë Progni tentoi goditjen personale por Agovic largoi me vështirësi. Këto ishin dy rastet më të rrezikshme të fraksionit të dytë duke mbyllur një ndeshje që nuk tregoi nerv por shumë taktikë nga ana e të dyja skuadrave që nuk kërkuan të rrezikonin shumë në çerekfinalen e parë.