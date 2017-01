Takaj: Daja, trajneri i afirmuar. Duam titullin

Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj foli për “Sport News” për ndryshimin e bërë në stolin e trajnerëve, ku klubi korçar zyrtarizoi Ilir Dajën, pas shkarkimit të italianit Andrea Agostinellit. Në fakt kjo ishte hera e parë në këto 5 vite që Kampionët e Shqipërisë ndryshojnë trajner në mes të sezonit.

“Disa javë më parë i dhashë një tjetër shans trajnerit që loja dhe pikët e skuadrës në renditje të ndryshonin. Për fat të keq gjërat nuk shkuan mirë. Objektivi ynë është vetëm titulli kampion dhe nuk po e kisha më këtë siguri. Sigurisht që dhe lojtarët kanë pjesën e tyre të fajit, por siç ndodh në të tilla raste trajneri e pëson. Respekt për punën e Agostinelit, nga pikëpamja njerëzore ishte një njeri i shkëlqyer.”



Numri një i klubit korçar zbuloi arsyen përse zgjodhi Ilir Dajën për të drejtuar skuadrën, teksa rrëfen se 50-vjeçari nuk ishte alternativa e vetme.

“Daja është trajner i afirmuar. E kam studiuar me vëmendje. Është madje dhe trajner fitues sepse ka dy kampionate mbi shpinë me Elbasanin dhe me Dinamon. Mendoj se kemi bërë zgjedhjen e duhur. Po, mu servirën disa trajnerë, madje dhe të huaj. Ish-trajneri i Rapidit të Vjenës, Pakult ishte një prej tyre, por doja një trajner që e njeh ambientin dhe kampionatin.”

Një koment i Takaj shkoi edhe për merkaton e Skënderbeut si dhe të ardhmen e Latifit.

“Edhe nëse do ishim më mirë me pikë, do të ndërhynim në merkato. Kemi një listë me lojtarë dhe kemi disa ditë që i shohim me trajnerin e ri. Latifi? Mendoj se do të qëndrojë deri në muajin Qershor. Nëse sigurisht vjen një ofertë e parezistueshme mund të largohet. Qënien apo jo të një lojtari në ekip e përcakton tregu. Është e pashmangshme të shesësh lojtarë, sepse kështu vijnë të ardhurat për të blerë lojtarë të tjerë.”

Në fund Takaj preku edhe çështjen “Boniface”, i cili u zyrtarizua si lojtari më i ri i Partizanit.

“Boniface ishte lojtar i yni me kontratë. E lamë të lirë pasi dhe në Kosovë nuk po bënte atë që pritej. Koha do të tregojë nëse kemi bërë mirë apo gabim që kemi bërë një zgjedhje të tillë. Nga ana tjetër nuk dua t’i komentoj deklaratat e Partizanit. Kam bindjen e plotë që Partizani e konsideron trofe më vete kur mund Skëndërbeun, ndërsa ne mendojmë vetëm titullin. Ai është trofeu ynë.”