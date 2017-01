Takaj vendos: Ilir Daja në vend të Agostinellit

Do të jetë Ilir Daja trajneri i Skënderbeut të paktën për pjesën e mbetur të sezonit, duke marrë kështu vendin e Andrea Agostinellit, i cili me sa duket ka prerë vetëm biletën e vajtjes drejt Italisë para festave të fundvidit. Presidenti Ardjan Takaj ka vendosur të ndërpresë marrëdhëniet me italianin, për t’ia besuar drejtimit e skuadrës një trajneri me eksperiencë në Futbollin shqiptare, madje dy herë kampion i Shqipërisë me Elbasanin dhe Dinamon. Zyrtarizimi i Ilir Dajës pritet të bëhet këtë të mërkurë, pasi palët kanë rënë dakord për të gjitha pikat e kontratës.

Në fajt Daja nuk do të udhëtojë i vetëm drejt Korcës pasi ndihmës të tij do tëketë Ardian Memën, një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Mësohet se objekviti i Dajës është të mbrojë titullin kampion, dhe nëse e arrin këtë objektiv kontrata e tij do të rinovohet automatikisht për dy vitet e ardhshme.

Kjo lëvizje e presidencës korcare vjen pikërisht para nisjes së skuadrës drejt Turqisë për fazën përgatitore të dimrit nga data 5 deri 17 janar. Gjatë qëndrimit 12-ditor në Antalia kampionët në fuqi kanë programuar të zhvillojnë tre takime miqësore me Bursasporin, Sumqayit dhe Qarabagun.