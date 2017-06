Të gjithë me sytë nga Etika

Deklarata e Starovës në studion e Supersport përballë gazetarit Ylli Aga sjell skenare të reja për pregatitjen e skuadrave. Partizani, Skënderbeu, Luftëtari por edhe Tirana janë me sytë nga etika, në pritje të vendimit që ky komision do të marë për korcarët. Trajneri i të kuqve, Sulejman Starova u duk i bindur që për Partizanin do të akordohet titulli i edicionit të kaluar, cka do të jetë i 16 në historinë e klubit kryeqytetas. Por me sytë nga etika është edhe Luftëtari, që ka bërë të ditur se faza përgatitore do të nisë më 9 qershor, një ditë pasi komisioni të dalë me vendimin përfundimtar. Gjirokastritët u renditën të katërtit në kampionat, dhe pasi Tirana fitoi kupën, bluzinjtë humbën të drejtën për të qënë në Europa League. Megjithatë fakti që kanë paralajmëruar nisjen e pregatitjeve kaq herët tregon se drejtuesit e Luftëtarit shpresojnë në një vendim në favor të komisionit të etikës. E interesuara më e madhe është Tirana, që këtë edicion njohu pikën më të errët të historisë së saj, me rënien në kategorinë e parë. Bardheblutë që do të marin pjesë në Europa League si fitues të Kupës së Shqipërisë, shpresojnë të përfitojnë nga dënimi i Skënderbeut. Ndërkohë vetë korcarët kanë paralajmëruar nisjen e pregatitjeve më 8 qershor, ditën që komisioni do të dalë me vendimin zyrtar. Madje drejtuesit e Skënderbeut kanë bërë të ditur që në këtë datë skuadra do të udhëtojë drejt Sllovenisë për të vijuar fazën përgatitore në pritje për të mësuar emrin e kundërshtarit në Europa League.