Tenis, humbi bastin, Bouchard del me fansin

Kurrë mos vendos bast kundër Tom Brady-t. Një leksion që duhet ta ketë mësuar mirë tenistja kanadeze, Eugenie Bouchard. Bukuroshja e raketës botërore, një fanse e futbollit amerikan, përdori rrjetin social Twitter për të thumbuar New England në momentin që ishin në disavantazh 28-3 ndaj Atlanta Falcons. Bouchard shprehu bindjen se skuadra nga Georgia do të ngrinte lart trofeun e Superbowl, por qindra mijëra reagime nga fansat e saj ishin të menjëhershme, madje njëri prej tyre i kërkoi të dilnin bashkë nëse Partiots do të kthenin rezultatin dhe tenistja pranoi.

Në fund të ndeshjes ndodhi e pabesueshmja, New England kthyen në favor disavantazhin dhe Bouchard iu dorëzua fatit. Ajo pranoi humbjen dhe i kërkoi fansit vendbanimin. Fansi i saj jeton në Chicag dhe shprehu gadishmërinë për ta takuar tenisten kanadeze kudo që ajo dëshiron. Tashmë mbetet vetëm për t’u parë nëse Bouchard do t’i shkojë deri në fund fjalës së saj. Sido që të shkojë, një gjë është e sigurt, Bouchard nuk do të vendosë më baste për finalen e Super Bowl, ose të paktën kundër Tom Brady-t, i cili ka vërtetuar se e pamundura nuk ekziston.