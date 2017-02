Teuta “blind” në mbrojtje dhe cinike në sulm

Tre ndeshje, 3 gola të shënuar, asnjë i pësuar dhe 9 pikë në kasafortë. Teuta e vitit 2017 vjen më cinike se kurrë sepse e vtemja gjë që ka rëndësi në kët momente janë pikët dhe kj skuadër po tregon se di të jetë edhe racionale për të marrë maksimumin nga pjesa e dytë e sezonit. 3 fitore e skuadrës durrsake gjatë këtij viti janë regjistruar me rezultatin e ngushtë 1-0 ku Ribaj, Cmajcanin dhe Hila i kanë dhuruar 9 pikë të arta trajnerit Magani dhe një qyteti që e konsideron simbol skuadrën e futbollit. 5 janë ndeshjet e kampionatit në vitin 2017 ku Teuta nuk ka arritur të marrë pikë vetëm në transfertën e Kukësit me atë humbje 1-0 që deri diku mbetet e kuptueshme, ndërsa ndaj Partizanit skuadra e Maganit nuk pësoi por as nuk arriti të shënonte. Në total, Teuta e vitit 2017 ka pësuar vetëm një gol dhe është ky ndoshta sekreti i skuadrës durrsake që tashmë gëzon pozita më komode me 26 pikë në klasifikim. Edhe në duelin e kuajtur në “Niko Dovana” ndaj Korabit, trajneri peqinas preferoi të mos rrezikonte sepse Magani mbi të gjitha është një trajner profesionist që vlerëson deri në detaj çdo të dhënë.

Ai zhvlerësoi ato pak cilësi që dibranët kanë në mesfushë dhe kërkoi nga skuadra e tij të luante me nervat e kundërshtarit për të gjetur një hapësirë në mbrojtjen mike që do të vendoste fatin e ndeshjes. Mbrojtja me 4 dhe dyshja përpara repartit të tërhequr janë një siguri më shumë për “Djemtë e Detit” që kanë arritur të riparojnë me shpejtësi anijen e cila pjesën e parë të sezonit fuste ujë në pjesën më të madhe. Gjithsesi, kjo skuadër mund të bëjë edhe më shumë sepse tashmë që hijet e zonës së ftohtë janë larguar disi, Kupa mund të ofrojë rastin ideal për të korrigjuar sezonin që nuk nisi në mënyrën më të mirë. Nëpërmjet këtij evenimenti Teuta mund të tentojë hapin e madh, kualifikimin në Kupat e Europës. Sezoni mbetet ende i gjatë dhe ndalesa e radhës është transferta e Korçës, por kjo skuadër ka një filozofi të qartë për ta mbyllur sezonin në mënyrën e duhur.