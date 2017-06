Teuta “blindon” Bojan Markovic

Pavarësisht largimeve të disa lojtarëve gjatë këtij sesioni të merkatos te Teuta mbeten besimplotë se këtë verë do të ndërtojnë një skuadër të denjë për objektiva të mëdhenj. Me trajnerin Gugash Magani tanimë të konfirmuar në skuadrën durrsake blindojnë edhe mbrojtësin serb Bojan Markovic ndërkohë që gjatë kësaj jave priten zhvillime të rëndësishme me disa lojtarë që janë në tratativa për tu afruar nën urdhërat e teknikut peqinas