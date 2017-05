Teuta can rrjetën, shpartallon Korabin

Korabi është ilaci më i mirë për tu rikthyer te fitorja pas një periudhe të gjatë, dhe cfarë fitoreje. Në Elbasan Arena, Teuta e Gugash Maganit shpartalloi me shifrat e thella 4-0, skuadrën dibrane, duke iu larguar akoma edhe më shumë fundit të renditjes për të hedhur një hap të sigurtë drejt mbijtesës. Pas Vllaznisë, Korabi nuk ishte në gjëndje të surprizonte edhe Teutën, që bëri gjithcka mirë në këtë sfidë duke marrë një tre pikësh me shumë vlera. Enriko Papa një nga më të mirët në fushë për Djemtë e Detit, goditi shtyllën me një predhë nga distanca në minutën e 12-të. Por nuk vonoi shumë dhe skuadra e Maganit arriti të zhbllokonte shifrat. Pas disa tentativave të ndalura nga portieri i Korabit Prenci, ky i fundit nuk mundi të evitonte golin e Enriko Papës në të 19-tën, që erdhi pas një tjetër goditjeje të bukur nga distanca. Vendasit u përpoqën të reagonin me kalimin e minutave por e kishin të pamundur të vinin në vështirësi portierin e Teutës, Kastrati. Në krahun tjetër miqtë ishin gjithmonë të rrezikshëm dhe shumë më të motivuar për të shkuar te fitorja.

Në minutën e 40-të, Teuta gjeti edhe golin e avantazhit të dyfishtë që mban firmën e Artur Maganit. Asist perfekt i Hilës për sulmuesin e talentuar të durrsakëve që i vetëm përballë Prencit nuk fali duke i cuar shifrat në 0-2. Me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë ndërsa fraksioni i dytë nisi sërish me gol për miqtë. Në të 49-tën Gerhard Progni shfrytëzoi një pasim të Maganit për të shënuar edhe të tretin me mesfushorin që me goditjen e tij cau edhe rrjetën. Për ti vënë kapak kësaj sfide por edhe fitores së Teutës, mendoi Cyrbja që në minutën e 64-t ekzekutoi në mënyrë perfekte një goditje standarte, për ta cuar rezultatin në 0-4. Deri në fund vetëm një tentativë e Shabanit në të 90-tën për të shënuar me Kastratin që i pasigurtë në ndërhyrjen e tij u ndihmua nga shtylla për të evituar golin e nderit të skuadrës dibrane. Me këtë fitore, Teuta u ngjit në kuotën e 36 pikëve dhe tashmë pret e qetë sfidën e rradhës ndaj Skënderbeut, në Niko Dovana që do të luhet mesjavën e ardhshme.