Teuta ndal ne barazim Skënderbeun

Skënderbeu i jep asistin që prisnin Kukësit dhe Partizanit. Skuadra e Ilir Dajës pas pesë fitoreve ndalet për herë të parë në kampionat, meritë e Teutë s që barazoi 1-1 në strofullë n e ujqërve , rezultati i pestë pozitiv radhazi për Maganin.

E kishte nisur me dëshirë Skënderbeu me Salihin që u prezantua që në minutën e dytë me Kastratin por goditi jashtë , natyrisht më këmbë ngulës vendasit në minutat e para por pa krijuar raste të pastra, me Mustën që i ra këmbanave të alarmit për korcarët në minutë n e 18 kur depërtoi në zonë por u vonua duke i dhënë kohë ndërhyrjes së Radas. Teuta me kokën lart dhe bën befasinë e madhe në të 21, kur goditja e Hilës nga jashtë zonës gjen traversën dhe Musta që shfrytëzon si duhet nga afër për të ndëshkuar Skënderbeun.

1-0 për Teutën me Skënderbeun që për herë të parë nën drejtimin e Dajës i duhet të ndjekë në kampionat. Skënderbeu hidhet në kërkim të golit, me Kastratin që rrezikon në goditjen e Salihit në të 38 dhe pjesa e parë mbyllet me Teutën në avantazh. E dyta nis sërish me Skënderbeun kërkues, i afrohen golit vendasit me Sabien Lilajn që gjen rrjetë n e jashtme në të 47, me njëherë më pas është dhe James nga jashtë zone. Vuan për të gjetur golin skuadra e Dajës dhe pikërisht atë herë kur dukej se po shkonte drejt një harakiri të pabesueshëm,Skënderbu ndëshkon Teutën me armën e saj të preferuar, kundërsulmin. Në minutën e 63 hapësirat e pamata shfaqen për Latifin dhe James, me prishtinaliun që avancon në të djathtë për të dhë në asistin perfekt për nigerian që i paraprin kastratit në hyrje të zonës.

Gjithcka në ekuilibër nga e para me ndeshjen që bëhet edhe më interesante. Madje mund të bëhet shumë më interesante në të 66 kur në goditjen e Artur Maganit me kokë , Orges Shehi tregon se reflekset nuk e kanë tradhëtuar me një pritje vendimtare. Në minutën e 70 vjen momenti i debutimit të Marvin Ogunjimit, blerjes së madhe të dimrit për sulmin, del nga loja autori i golit James, pas përgëzimit të Dajës, belgu e nis me dëshirë por shkëndijat aty para i japin Liridon Latifi që godet bukur në diagonale në të 83 dhe Salihi që provon befasinë në shtesë , gjithsesi janë vetëm shkëndija me Skënderbeun që nuk arrin të shënojë më dhe mbyllet 1-1, ndalen kampionët, meritë e Teutës, detyrat e shtëpisë mbeten për Kukësin e Partizanin të dielën.