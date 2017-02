Teuta “trondit” Flamurtarin e Duros

Fitore “in extremis” e Teutës ndaj Flamurtarit, që e bën të hidhur debutimin e Shpëtim Duros në krye të skuadrës vlonjate. Në minutën e fundit shtesë, Tarik Cmajcjanin i dhuron tri pikë të cmuara ekipit të Maganit ndaj një rivali të drejtpërdrejtë për mbijetesë, duke parakaluar pikërisht kuqezinjtë në tabelën e renditjes.Një fitore cinike e “Djemve të Detit”, që goditën atëherë kur vendasit ishin hedhur të gjithë në sulm për të gjetur golin e fitores.

Duro në mungesë të Bushic prezantonte në vijën e parë treshën sulmuese Fazlliu-Alvesh-Galic, ndërsa Magani edhe në këtë sfidë aktivizoi Shkallën para mbrojtjes, me Mustën dhe Prognin në mbështetje të sulmuesit të parë Magani.

Sfida nisi me një pasiguri të mbrojtjes vlonjate, gjuan Musta por pret në pozicion Halilaj. Danilo Alesh kundërpërgjigjet në të tretën menjë goditje qendrore me kokë që kontrollohet lehtësisht nga Mocka.

Pas tentativës me kokë të Veliut që përfundoi mbi tra (7′), vjen momenti më i diskutueshëm i ndeshjes. Në minutën e 13-të Lorenc Jemini vërshëllen për 11 -metërsh në favor të Flamurtarit pas ndërhyrjes së Markovoc ndaj Telushit, por me ndërhyrjen e anësorit kryesori ndërkombëtar e anulon vendimin e tij. Kundërsulm i shpejtë i Flamurtarit në të 35-ën me një slallom të Ivan Galicit, që pasi hyn në zonën e Teutës provon vetë, me topin që përfundon jashtë. Nuk arrin të përfitojë Artur Magani në të 39-ën pas një gabimi të mbrojtjes kuqezi.

Pjesa e dytë nis me një ndërhyrje vendimtare të Mockës ndaj Danilo Alveshit (47′), pasi braziliani iu shmang pas shpine Hoxhës.

Nuk u beson syve Hyseni në të 69-ën, kur perla e tij nga një distancë e largët u stampua në traversë. Magani pas Hilës dhe Ribajt hodhi në fushë në edhe Hodon (71), ndërsa Duro u mundua të freskonte sulmin me aktivizimin e brazilianit Lineker dhe të Dushkut, por lëvizjet e trajnerit të Teutës dha më shumë efikasitet.

Argent Halilaj falë një ndërhyrjeje instiktive i mohoi golin Hilës në minutën e 78-të, ndërsa nw tw 88-wn goditja e Prognit humbi forcë pas devijimit të mbrojtjes. Në sekondat e fundit shtesës, atëherë kur Flamurtari po kërkonte me dëshpërimin golin e fitores erdhi goditja “Knock- out” e Cmajcjanin, që përmbylli në perfeksion një kundërsulm të Teutës. Edhe pse Jemini lejoi të luhej përtej minutës së 94-rt, nuk kishte më kohë për Flamurtarit për të shmangur këtë disfatë, e cila rëndon jo vetëm përsa i përket renditjes, por mbi të gjitha në anën psikologjike të skuadrës.