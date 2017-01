Tifozët pengojnë Tiranën të stërvitet, në protestë

Pasditen e së Mërkurës nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare grupimi i tifozëve “Tirona Fanatics” lajmëruan që të enjten në orën 14.00 do të ishin të pranishëm në ambjentet e fushës sërvtitore “Skëndër Halili” për të protesuar pas vendimit të klubit Tirana që në stadiumin “Selman Stërmasi” të luajë dhe Partizani në pjesën e mbetur të këtij edicioni. Afërsisht 200 tifozë i ishin përgjigjur thirrjes së grupimit dhe u prezantuan në fushën e stërvitjes duke grumbulluar skuadrën dhe duke diskutuar në lidhje me ata për situatën. Tifozët kishin zgjedhur 2-3 përfaqësues për t’u komunikuar atë që ata e konsiderojnë një vendim.

“Ju nuk do të stërviteni këtu nëse Partizani luan në stadiumin “Selman Stërmasi”. Sa të jemi ne gjallë nuk ka për të ndodhur.”

Fillimisht protesta ishte me tone paqësore, madje një deklaratë e trajnerit Josa: “Unë nuk dua që Partizani të luajë aty u shoqërua me borohorima”

Befas tifozët dhe lojtarët filluan të replikonin me njëri-tjetrin dhe e gjitha kjo u shndërrua në një moment irritimi. Gilman Lika ishte ai që i konsideroi të papranueshme fyerjet e tifozëve dhe në këmbim mori dhunë nga ana e tyre.

Pothuajse të gjithë lojtarët u përfshinë në debate verbale dhe në fyerje të ndërsjellta me tifozët. Presidenti Refik Halili nuk ishte i pranishëm në këtë situatë, ndërkohë që në këto kushte ishte e pamundur të zhvillohej një seancë e qetë stërvitore dhe ajo përfundimisht u ndërpre. Ngjarja zgjati rreth 45 minuta dhe për aq kohë sa situata ishte e nderë forcat e policie nuk ishin të pranishme në ambjentet e fushës stërvitore.

Disa ore me vone, disa prej tifozeve bardheblu u shoqeruan nga policia per t’u marre ne pyetje per incidentin…