Tirana do të padisë në FIFA Moise Nkounkou

Pas disa cështjeve të humbura në FIFA për shkak të detyrimeve të prapambetura, Tirana mund të rikthehet si palë në institucionet vendimarëse të qeverisë botërore të futbollit, por tanimë jo si e paditur por paditëse. Klubi bardheblu është duke përgatitur dokumentacionin për të cuar në gjyq Moisse Nkounkou. 20-vjecari nga Kongo, që sezonin e kaluar në 32 prezenca shënoi vetëm një gol në kampionat, ka kontratë edhe për sezonin e ardhshëm me Tiranën, dhe nuk i është përgjigjur kërkesës së klubit për t’u bashkuar me skuadrën për ndeshjet në raundin e parë të kualifikueseve të Europa League përballë Makabit të Tel Avivit.

Moise duhej të kthehej në Tiranë në mesin e Qershorit të kaluar, njëkohësisht me Merveille, por sulmuesi fillimisht ka shtyrë udhëtimin duke e justifikuar me arsye familjare, ndërsa më pas nuk është bërë më i gjallë. Te Tirana pretendojnë se ndaj tij janë shlyer të gjitha detyrimet financiare për sezonin e kaluar, ndaj Moise nuk ka asnjë opsion të vlefshëm për të pretenduar prishjen e njëanshme të kontratës. Në këtë mënyrë te Tirana përgatiten për ta cuar në FIFA Nkoukou duke i kërkuar një dëmshpërblim prej 100 mijë Eurosh. Aktualisht bardheblutë janë me pushime, megjithëse drejtuesit janë të angazhuar me cështjet e merkatos.

Janë pikërisht shitjet e mundshme prej të cilave Tirana synon të krijojë një fond të rëndësishëm financiar për të ardhmen, Merveile me siguri nuk do të jetë më pjesë e bardhebluve, cështja e vetme që diskutohet është se ku do të shkojë dhe sa do të përfitojë Tirana që kërkon të arkëtojë sa më shumë nga shitja e tij, po ashtu interesim konkret ka patur edhe për Albi Dokën, Akuah apo dhe David Domgjonin. Pas merkatos në dalje Tirana do të nisë projektimin e sezonit të parë në histori në Kategorinë e Parë me skuadrën bardheblu që pritet ti rikthehet fushës për tu vënë në dispozicion të Ze Marias vetëm në fillim të gushtit.