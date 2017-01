Tirana do të shlyejë detyrimin ndaj Kcirës brenda afatit

Klubi i Tiranës duhet të paguajë deri në 31 janar 10 mijë euro në llogarinë e ish futbollistit të saj Lek Kcira, vendim me të cilin klubi është bërë I njohur nëpërmjet zyrës juridike të FIFA. Vendimi është I formës së prerë pasi lojtari ka fituar gjyqin në të shkuarën dhe nëse Tirana nuk e bën këtë pagesë atëherë klubi do të ketë penalitete sportive në sezon e sipër. Burime pranë klubit bëjnë me dije se kjo shumë do të paguhet brenda afatit ultimatium dhe klubi nuk do të penalizohet për këtë ngjarje.

Shuma total që Kcira ka përfituar ishte 15 mijë euro, ndërsa mësohet që 5 mijë euro janë paguar në një fat të mëparshëm. Kcira ka luajtur për 18 muaj te Tirana, ka firmosur me bardheblutë në janar 2008 dhe është larguar nga bardheblutë në vitin 2009.

Kcira është një nga të shumtët futbollistë që në harkun e 6-7 viteve të fundit kanë paditur klubin e Tiranës në dhomën e zgjidhes së konflikteve në FSHF opse në FIFA – nëse kanë qënë të huaj – dhe shumica prej tyre I kanë fituar gjyqet dhe janë likujduar nga klubi.

Klubi I Tiranës pretendon se në harkun e këtyre viteve vendimet gjyqësore I kanë shkatkuar Tiranës një borxh total prej më shumë se 1 milion euro, nga të cilat 600 mijë euro janë likujduar. Deri tani klubi ka arritur të evitojë dënimet në pikë, ndërkohë që I vetmi dënim që ka marrë në këto momente ështe për mos respektimin e ekzekutimit të datave të gjyqve ka qënë mbllokimi I merkatos për muajin janar 2017. Nëse Tirana nuk ka qënë ose nuk do jetë korrekte me vendimet e gjyqeve atëherë mund të ketë dhe penalizime më të rënda.