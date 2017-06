Tirana fiton të parën me Ze Marian

Tirana fiton miqësoren e parë nën drejtimin e trajnerit brazilian Ze Maria. Në Selman Stërmasi bardheblutë mposhtën me rezultatin 3-0 Kukësin B, në një sfidë të dominuar nga Tirana. 24-herë kampionët treguan një formë të mirë por pavarsisht rasteve të shumta të krijuara nuk mundën të realizonin më tepër se 3 gola, një sinjal i qartë ky se Tirana ende vuan për një qëndërsulmues që e gjen me lehtësi rrugën e rrjetës. Me Gentian Mucën që e ndiqte ndeshjen nga tribuna pasi nuk është rikuperuar ende plotësisht, Tirana e nisi sfidën me këtë formacion. Ilion Lika në portë, Hoxhallari, Domgjoni, Turtulli dhe Kërciku në mbrojtje. Mesfusha përbëhej nga Daja, Karabeci e Acquah ndërsa Merveille i improvizuar në qëndër me Dokën e Halilin nga krahët përbënin treshen e sulmit. Ishte pikërisht 18-vjecari nga Kongo ai që zhbllokoi sfidën pas vetëm 3 minutash lojë. Në të 34-tën, Albi Doka me një diagonale të bukur nga e djathta e sulmit shënoi edhe golin e dytë, ndërsa fitoren e Tiranës e vulosi i riu Zhivanaj me finalizimin e 3-0 në fillimin e pjesës së dytë. Në këtë fraksion trajneri Ze Maria bëri shumë ndryshime në formacion duke u dhënë hapësira lojtarëve të rinj. Trajneri brazilian i cili në këtë sfidë kishte të pranishme në stadium edhe familjen e tij bashkëshorten Sandra dhe dy djemtë, mbeti deri diku i kënaqur nga paraqitja e skuadrës kur mbetet vetëm një javë nga sfida e parë ndaj Macabit të Tel Avivit të cilën Tirana do e zhvillojë në transfertë.