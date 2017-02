Tirana–Kukësi, kampionati antipasta Kupës

Tirana pret Kukësin në kampionat, por me mendjen në Kupë, aty ku kërkohet të arrihet Europa. Megjithatë bardheblutë e Mirel Josës duhet të mendojnë edhe për kampionatin sepse situata nuk është aspak e mirë, diferenca me Teutën e vendit të 9 është 8 pikë dhe në një garë me kaq shumë rivalitet gjithcka mbetet e kapur. Timonieri i kryeqytetasve duhet të bëjë sërish llogaritë me mungesat e shumta, pasi përvec kapitenit Karabeci, për arsye dëmtimi janë jashtë skuadre edhe Teqja, Reuben dhe Merveille. Me grupin është bashkuar Kërciku por që pritet të mos jetë plotësisht i gatshëm.

Tirana ka shifrat me vete ndaj Kukësi në sfidat direkte si pritëse, pasi humbjen e fundit e ka më 16 mars të 2014 me dygolësh të Cikalleshit, teksa në mes realizonte golashënuesi i stotëm i Tiranës Afrim Taku. Në 3 ndeshjet e fundit në kampionat, bardheblutë kanë marë vetëm një pikë, por kanë fituar sfidën e fundit të luajtur në Selman Stërmasi ndaj Luftëtarit. Me një ritëm krejt ndryshe është Kukësi që në këtë kampionat nuk njeh humbje, teksa të vetmen disfatë sezonale e ka ndaj Tiranës në Selman Stërmasi për Kupë. Në 10 transfertat e këtij edicioni kryesuesit kanë vetëm 2 fitore dhe 8 barazime duke qënë në vendin e dytë në këtë klasifikim virtual. Ky 90 minutësh është shumë i rëndësishëm për të dyja skuadrat por gjithashtu edhe si një antipastë për sfidën e kthimit të cerekfinales së kthimit në Kupë.