Tirana në udhëkryq

Një klasifikim i ndarë përgjysmë pas javës së 20-të të Kategorisë Superiore, në mes dy botëve, asaj të shpresave të mëdha ku luftohet për titullin, dhe asaj që i duhet të sigurojë sa më parë mbijetesën qëndron Tirana, e vetmja skuadër që nuk ruajti dot ritmin e kreut. Përfundimi është 11 pikë larg Skënderbeut dhe Partizanit, 15 ndaj kreut që mbahet nga Kukësi, 2 pikë para Luftëtarit dhe 4 para Vllaznisë, skuadra që objektiv kanë mbijetesën. Shifrat thonë se Tiranës më shumë sesa para, i duhet të shikojë pas për të mos rrezikuar një parakalim nga gjirokastritët. Në 2 ndeshjet e fundit në kampionat bardheblutë kanë humbur pikërisht ndaj dy prej skuadrave më të rrezikuara për mbijetesën, Teutës dhe Lacit, ndërkohë që kalendari nuk është aspak premtues.

Para janë përballja me Kukësin në kampionat, pastaj sërish me verilindorët në Kupë dhe pas tyre, derbi me Partizanin. Grupi vuan mungesa të rëndësishme, si ajo e Karabecit, Kërcikut, apo Merveille, Josës i duhet të arnojë formacionin me lojtarët e rinj, golat nga sulmi mungojnë. Tiranës i mungojnë shumë gjëra, por mbi të gjitha i mungon entuziazmi. I domosdoshëm që skuadra të reagojë duke mos rrezikuar zbritjen e të tjera shkallëve në klasifkim që mund ta përfshinin madje edhe në vorbullën e frikshme të mbijetësës, entuziazëm i vështirë për t’u gjetur mes shumë problemeve që kërkojnë zgjidhje, ndoshta ata që mund t’ja kthejnë në një kohë kur organika është ajo që dinë të gjithë dhe lufta bëhet gjithnjë e më e ashpër janë vetëm tifozët. Kanë të gjithë të drejtën të mos jenë pro politikave të presidencës natyrisht duke respektuar disa kufij, por nuk mund të braktisin ngjyrat bardheblu, Tirana ka nevojë më shumë se kurrë edhe për ta.