Tirana, rebusi i sulmit

Elis Bakaj është emri që po lakohet më shumë në kampin e Tiranës në lidhje me merkaton e Janarit. Situata e tij është disi e komplikuar. Ai për hir të së vërtetës ka disa oferta nga jashtë dhe është duke i studiuar ato. Marrëdhënia e tij me klubin bardheblu është shumë pozitive dhe mendohet që herët a vonë gjithsesi ai të rikthehet sërish te Tirana, por pikëpyetja e madhe është nëse dicka e tillë do të ndodhë në këtë sesion të merkatos. Klubi bardheblu i ka bërë një ofertë dhe pritet që në ditët e para të janarit Bakaj përfundimisht të marrë një vendim. Rikthimi i Bakajt që shënoi 27 gola në dy kampionatet e fundit të Tiranës do ishte padyshim një lajm I mirë për trajnerin Josa duke pasur paraysh që shpresat e mëdha te Sise u shuan pasi luajti reth 10 ndeshje dhe nuk shënoi asnjë gol.

Ndërkohë Tirana vështirë t’i hedhë sytë në tregun e huaj për sulmues. Në përgjithësi ky ka qënë një treg zhgënjyes dhe i dështuar për bardheblutë. Vitin e shkuar në këtë periudhë erdhi përshembull Hugo Almejda një sulmues që gjeti pak hapësirë dhe u largua madje pa u mbyllur sezoni. Në janar ka dhe një diskutim për Gurin që ndoshta largohet nga Kukësi por pritet për t’u parë se cfarë do ndodhë. Nëse Bakaj nuk shkon jashtë, te Tirana me siguri do ta kenë ndonjë buzëqeshje në këto ditë të ftohta dimri.