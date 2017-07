Tirana, Sentamu dënohet me 1 ndeshje nga UEFA

Sulmuesi i Tiranës Yunus Sentamu ja hedh paq. 22-vjecari nga Uganda është dënuar vetëm me një ndeshje skualfikim nga Uefa për kartonin e kuq që mori në sfidën e kthimit të turit të parë të Europa Leagues ndaj Maccabit të Tel Avivit. Sentamu u ndëshkua nga gjyqtari kryesor për një gjest antisportiv pasi goditi në lojën pa top një mbrojtës izraelit duke lënë fushën në minutën e 44-të dhe duke ia vështiruasuar ndjeshëm gjërat Tiranës që më pas pas pësoi 3 gola duke humbur me shifrat 0-3, ndaj Macabbit edhe pse në pjesën e parë zhvilloi një paraqitje shumë të mirë. Parashikohej një pezullim më i gjatë për Yunus Sentamun por sulmuesi nga Uganda do të mungojë vetëm në një ndeshje. Shansi i vetëm nëse Sentamu qëndron te Tirana për një kohë të gjatë për ta shlyer dënimin sezonin e ardhshëm është që bardheblutë të fitojnë sërish Kupën e Shqipërisë dhe të kualifikohen në kompeticionet europiane, pasi në sezonin e ri Tirana do të luajë për herë të parë në histori në kategorinë e parë.