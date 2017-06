Titulli pezull, ja kush vendos

Një titull që mbetet në ajër. Precedenti i parë absolut i shkurorëzimit të një skuadre kampione në futbollin shqiptar për Skënderbeun, por në vendimin e Komisionit të Etikës nuk përmendet se cfarë ndodh me të. Më saktësisht nëse do të shkojë për Partizanin, skuadrën që e mbylli sezonin 2015-2016 në vendin e dytë të klasifikimit, apo do të mbetet vakant. Precedenti më i famshëm në një rast analog është ai i Calciopolit, apo më saktë skandalit të vitit 2006 kur Juventusit përvec zbritjes nga Kategoria ju hoqën dy tituj kampion, ai i sezonit 2005-2006 pas klasifikimit të rikonfiguruar me dënimet për Juventusin dhe Milanit që kishin mbyllur kampionatin në dy vendet e para ju kalua Interit që e kishte përfunduar sezonin në vend të tretë, ndërsa titulli tjetër u la vakant. Të dyja mundësitë ekzistojnë edhe në rastin e titullit që i hiqet Skënderbeut, tanimë i takon Komisionit të Disiplinës që të interpretojë vendimin e marrë nga Etika për të vendosur nëse titulli i Kategorisë Superiore për sezonin 2015-2016 do t’i kalojë Partizanit. Në klubin e kuq padyshim shpresojnë që të marrin titullin, një pretendim që e kanë shfaqur edhe publikisht në të kaluarën duke kërkuar të vihet në vend drejtësia edhe në këtë aspekt. Tanimë i takon Disiplinës të vendosë nëse titulli do të shkojë te Partizani apo mbetet vakant, e sigurt është që Skënderbeut do ti duhet të dorëzojë trofeun dhe medaljet e kampionëve për sezonin 2015-2016.