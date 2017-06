Tjetër dhuratë për fëmijët e kryeqytetit

“Fondacioni Lorik Cana 5” në bashkëpunim me kompaninë Global Sport dhe Fondacionin Hungarez përuruan këtë të martë në kopshtin “Heidi” në lagjen e Kombinatit në Tiranë dhe fushën e dytë në zbatimin e projektit për ndërtimin e infrastrukturës sportive me synim masivizimin e pjesëmarrjes në sport të fëmijëve për një jetë më të shëndetshme. Lorik Cana bashkë më zv.ambasadorin hungarez në Tiranë, presidentin e Fondacionit Hungarez Andrea Molnar dhe zv.kryetarin e Bashkisë së kryeqytetit,. Arbër Mazniku prenë shiritin e inagurimit të fushës sportive mes entuziasmit të fëmijëve, që prisnin me padurim të provonin dhuratën e kapitenit të përjetshëm të kombëtares.

Për Lorikun këto lloj sipërmarrjesh janë jo vetëm dhe një mënyrë e shëndetshme për të edukuar brezat e së ardhmes por dhe një shenjë ngrohtësie e dashurie ndaj fëmijëve.

Ndëkrohë që në fjalën e tij zv.kryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbër Mazniku jo vetëm falenderoi kapitenin e përjetshëm për këtë iniciativë por gjithashtu e cilësoi atë si një shembull për t’u ndjekur.

Drejtori i “Fondacionit Lorik Cana 5” Ardian Cani siguroi se Fondacioni nuk do të ndalet me kaq por përkundrazi në të ardhmen do të kontrib uojë dhe financojë më tepër aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore ashtu si do të ketë dhe një shtrirje më të gjerë gjeografike.

Inaugurimi i fushës u mbyll me një ndeshje futbolli mes fëmijëve, përfshirë dhe dy anëtarët më të rinj të kopshtit, Arbërin dhe Lorikun, ku ky i fundit shfaqi aftësi më të mira me topin.