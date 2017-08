Partizani, Tomori: Marrim më të mirët!

Ajo e Edgar Canit është goditja perfekte, padyshim motiv krenarie për Partizanin, me drejtuesin e klubit Genc Tomorri që nuk e fsheh duke lëshuar një mesazh edhe për rivalët, Partizani ka sulmuesin që të gjithë do ta donin.

“Ne kemi marrë më të mirët në këtë periudhë merkatoje. Çanin të gjithë trainerët do ta dëshironin ta kishin në ekip, por tashmë ai është me ne. Duhet të punojmë me sulmin në se duam gola.”

Cani është një goditje për kopertinë por mos kujtoni se merkato e kuqe mbyllet këtu. Është folur për tratativa me lojtarë të tjerë cilësorë si Ylli Shameti, por edhe Elis Bakaj. Drejtuesi i Partizanit nuk konfirmon por as i mohon bisedimet me ta.

“Merkato zyrtarisht përfundon më datën 31 Gusht, çka do të thotë se ne jemi duke punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë deri në ditën e fundit. Këtë vit do të jetë një kampionat i fortë, konkurenca është e madhe”.

Ky Partizan e ka seriozisht, rivalët janë të paralajmëruar.