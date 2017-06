Torino, alarm i rremë për bombë, plagosën 1 mijë tifozë

Mund të ishte kthyer në një tragjedi ajo që nisi si një festë në sheshin San Carlo të Torinos ku rreth 30 mijë njerëz ndoqën në një ekran gjigand finalen e Champions League. Një alarm për bombe ngjalli panik mes njerëzve të cilët të kapur nga paniku tentuan të largoheshin me shpejtësi duke shkaktuar rreth 1 mijë të plagosur, 8 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Rreth orës 22:15 kur Reali kryesonte 3-1 turma nisi të shpërndahej me shpejtësi për shkak të alarmit fals për bombë. Nuk është ende e qartë dinamika e ngjarjes por sipas të dhënave, mendohet se bëhet fjalë për një shaka që mund të kishte shkaktuar një tragjedi të vërtetë.

Një tjetër version është edhe rrëzimi i një skele provizore që shkaktoi një zhurmë të madhe, duke krijuar panik mes njerëzve. Me tragjedinë ende të fresket të Manchesterit dhe sulmeve terroriste në Paris, të pranishmit nisën të vraponin, por shumë prej tyre u rrëzuan përtokë duke marrë plagë të ndryshme. Pas ngjarjes, presidenti i Juventusit, Andrea Agnelli shprehu solidaritetin për njerëzit e plagosur. “Duhej të ishte një mbrëmje feste por nuk mund të bëj asgjë tjetër vecse të mbështes njerëzit e përfshirë në këtë kaos dhe shpresoj që të takohemi sërish me të njëjtin pasion pas një viti në finalen e Championsit që do të zhvillohet në Kiev”, theksoi numri 1 i klubit bardhezi.