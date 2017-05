Tottenham i jep lamtumirën “White Hart Lane”

Pas 118 viteve në shërbim të Tottenham, stadiumi mitik “White Hart Lane” mbyll dyert dhe një kapitull të lavdishëm në historinë e futbollit britanik. Sfida ndaj Manchester United ishte e fundit për “Spurs”-at pasi në lojë do të hyjnë inxhinierët dhe arkitektët për ta rrëzuar dhe për t’i hapur rrugë një tjetër impianti modern pikërisht në krah të stadiumit të vjetër. Në përfundim të ndeshjes mijëra tifozë pushtuan fushën për t’i bërë homazhin e fundit stadiumit të Tottenham. Emocione të shumta dhe kujtime të panumërta për besnikët e skuadrës londineze që kërkuan nga një suvenir nga vendi që e kanë konsideruar si mekën e tyre. Çfarë fundi, lotë dhe nostalgji për një popull që e ka konsideruar këtë stadium një shtëpi të dytë. Një lamtumirë e dhimbshme por e detyrueshme për të hapur një kapitull të ri në historinë e klubit. Gjatë këtij sezoni Tottenham regjistron 14 fitore radhazi në kështjellën e vet, një ecuri fantastike, më e mira që prej vitit të largët 1963. Stadiumi i ri nuk do të ndryshojë asgjë nga pelegrinazhi i fundjavave për tifozët e Spurs por gjithashtu do të sigurojë avantazhe më të mëdha si hapësirat publike apo vendparkimi i makinave që do të pësojë një zgjerim të konsiderueshëm. “Ne nuk do të lëvizim, thjesht fusha e vjetër do t’i lërë vend të resë”, deklaroi presidenti Daniel Levy. Gjatë sezonit të ardhshëm, Tottenham do të zhvendoset përkohësisht në “Wembley” por a do të rikthehen yjer Harry Kane apo Delle Ali në shtëpinë e re pas rreth 12 mujave? Tifozët shpresojnë që ta inaugurojnë stadiumin me të njëjtat premisa dhe lojtarë por ndoshta ky është një skenar shumë i vështirë për t’u realizuar.