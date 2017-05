Totti: Gati për një aventurë të re!

Francesco Totti përgatit lamtumirën e tij nga Roma .Të dielën kapiteni legjendar i skuadrës verdhekuqe do të luaj ndeshjen e tij të fundit me fanellën e Romës, nga ku do ti japë lamtumirën publikut të Olimpicos. Ankthi për tifozët se ndoshta sulmuesin përvec faktit se sdo ta shohin më të luajë me Romën, por madje as në ambjentet e klubit në ndonjë rol tjetër, e shton akoma edhe më shumë një postim i kapitenit në rrjetin e tij social tëitter, Totti ka postuar një foto me mbi shkrimin “Gati për një aventurë re”, por që nuk sqaron se në cilën fushë do të jetë kjo aventurë e re, si drejtues skuadre apo futbollist në ndonjë kampionat si ai Major League Soccer, në ShBA. E vetmja gjë që shpreh është se fanellën e Romës nuk do mund ta veshë më kurrë. Ndoshta kapiteni përpara se të largohet përfundimisht nga futbolli i luajtur do të mirëpresë oferta në drejtim të tij. E vetmja gjë për të cilën shpresojnë tifozët e Romës është që drejtori i ri sportiv Monchi ta bindë kapitenin legjendar të ndërrojë mëndje. Deri më tani nuk ka asgjë konkrete, do të jetë fundi i kampionatit, momenti që do të përcaktojë egzaktësisht se cfarë do të ndodhë me Francesco Tottin.