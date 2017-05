Trashi: Kemi frikë aleancat, besojmë te titulli

Barazimi ndaj Kukësit të Premten e kaluar në Selman Stërmasi ka lënë një shije të hidhur te Partizani që tashmë duhet të ringrihet për të luftuar deri në fund për titullin kampion. Të Kuqtë nuk e kanë më në dorë fatin e tyre, por Lorenc Trashi është optimist dhe beson se Partizani ka ende shanse të mira për të fituar kampionatin edhe pse ai barazim ndaj verlindorëve e ka penalizuar shumë skuadrën e Starovës.

Trashi u druhet jo pak aleancave, duke theksuar se Partizani është e vetmja skuadër që ka luajtur një futboll të pastër nga fillimi e deri në këtë fazë të sezonit, ndryshe nga rivalët e tjerë për titullin.

Për të tretin vit rradhazi të Kuqtë i janë afruar shumë fitimit të titullit kampion, por në javët e fundit kanë lëshuar gjithmonë. Sipas Trashit, nëse Partizani nuk shpallet kampion as këtë vit më shumë sesa i dështuar ky sezon do të konsiderohej zhgënjyes për të Kuqtë, të cilët ndeshjen e rradhës në kampionat e kanë ndaj Lacit dhe duhet ta fitojnë me cdo kusht.

Në fund mesfushori foli edhe për të ardhmen e tij duke lënë gjithcka në dorë të klubit.