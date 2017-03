3 italianë në Londër, Allegri e Spalletti me Conten?

Në Londër duket se i ka kapur fiksimi me trajnerët italianë. Sic bën të ditur “Gazzetta Dello Sport”, sezonin e ardhshëm mund të jenë aty dhe Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, trajnerët aktualë të Romës dhe Juventusit. Trajneri i verdhekuqve mund të shkojë te Tottenham, për të marrë trashëgiminë e Mauricio Pochetinos, një ndër kandidatët për stolin e Barcelonës. Në të njëjtën kohë, trajneri i Juventusit që prej muajsh po mëson anglishten, duket se ka profilin perfekt për Arsenalin ku kanë lindur dyshime serioze në raportin me Arsene Venger.

Sic shpjegon e përditëshmja italiane, idetë futbollistike të Spallettit janë në të njëjtën linjë me ato të Pochetinos, ndaj do të ishte për klubin londinez një zgjedhje vazhdimësie. Vec të tjerash Spalletti duket i tunduar nga ideja për të punuar nga Angli, Tottenham ka strukturën, fondet dhe ambiciet që i shkojnë për shtat synimeve të tij. Edhe për Masimiliano Allegrin e ardhmja mund të jetë në Londër, për në garën për stolin e Topcinjve janë edhe kandidatë të tjerë si Unai Emery, trajneri i PSG. Me Spallettin te Tottenham dhe Allegrin te Arsenali derbi i Londrës, ndër ndeshjet më të ndiera të futbollit anglez do të kishte dy trajnerë italianë në stola, dhe për të kompletuar rrethin magjik Londinez, është dhe Antonio Conte te Chelsea.