Trepça ’89 eliminohet me humbje të thellë

Trepca ’89 u eliminua që në raundin paraeliminator të Uefa Champions League duke mbyllur shumë shpejt “ëndrrën” europiane, që rezultoi dëshpëruese për xehetarët. Ndeshja e parë ndërkombëtare në nivel klubesh e luajtur në stadiumin “Adem Jashari” rezultoi një zhgënjim me skuadrën e Ramadanit që u mund 4-1 duke shfaqur limite në mbrojtje por dhe në përvojë me sulmuesni Kurtishaj, që bëri dy faulla në 2 minuta duke lënë të tijtë me 10 vetë në momentin më të mirë të Trepca ’89. Sigurisht që mungesa e ndeshjeve ndërkombëtare pati ndikim te skuadra, që gjithsesi tregoi se ka kufizime në lojë ndërsa lënia jashtë e sulmuesit kryesor John nga minuta e parë rezultoi disi e cuditshme. Gjithsesi fillimi ishte i mirë për mitrovicasit që nga minuta e 10 deri në të 25-tën patën 3 mundësi të mira për shënim, sidomos ai që ju paraqit Kurtishaj që gaboi i vetëm përballë portierit (25). Dalja me të kuq e këtij të fundit ndikoi negativisht te skuadra që u ndëshkua në të 37-tën nga Angel që përfitoi nga një rreshtim i gabuar në mbrojtje i Trepca ’89.

Një minutë para fundit të pjesës së parë mori fund cdo shpresë për mitrovicasit, pasi Islami dërgoi topin gabimisht në rrjetën e tij.

Fillimi i pjesës së dytë thjesht sa thelloi më shumë rezultatin për skuadrën nga Ishujt Faroe që në të 52-tën dhe 59-tën shënoi dhe dy herë të tjera, me Vathnamar dhe Lervik, që sollën dhe largimin e tifozëve nga tribunat…

Golin e vetëm për Trepca 89 e shënoi Hasani në të 65-tën që gjithsesi nuk e zbuti aspak këtë humbje të rëndë për mitrovicasit, që tregojnë se kanë ende shumë rrugë për të bërë.