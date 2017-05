Trepça ’89 për herë të parë kampione e Kosovës

Trepça 89 është kampion i Kosovës në futboll për edicionin 2016 2017. Mitrovicasit kanë mundur Besën në Pejë në kuadër të xhiros së 30 me rezultat 0:2, për të siguruar edhe matematikisht pozitën e parë në tabelën e Vala Superligës, 3 javë pa përfunduar kampionati, pasi tashmë ka lënë prapa Feronikelin e vendit të dytë në -13 pikë. Ndeshja ndaj Besës ishte vetëm një rutinë, pasi skuadra pejane ishte futur në lojë me junior, duke qenë se lojtarët titullar nuk u paraqitën për shkak të prapambetjes së pagave.

Por pavarësisht kësaj, skuadra mysafire e pati shumë të vështirë këtë duel, duke qenë se pejanët e rinj u paraqiten mjaft mirë sidomos në fazën e mbrojtjes. 89-shi pasi kishte krijuar disa mundësi të mira, ia doli të shënonte tek në fundin e pjesës së parë me super-sulmuesin Otto John, i cili shfrytëzoj në maksimum një tollovi brenda zonës kundërshtare. Ishte goli i 24-t sezonal për sulmuesin nigerian, por ndoshta ishte më i ëmbli, pasi realizoj në një ndeshje vendimtare. Mysafirët në pjesën e dytë rikthehen me fanella të reja për shkak të baltës në stadiumin “Shahin Haxhiislami”, por loja e mirë vazhdoj duke luajtur kujdesshëm për të mos lejuar befasi eventuale. Në minutën e 90, djaloshi i ri Muharrem Jashari realizon edhe golin e dytë në mënyra spektakolare, për ta mbyllur në mënyrën më të mirë të mundshme fitoren që siguroj titullin kampion Trepçës 89. Ky është titulli i parë kampion i Trepçës 89 në histori, ndërsa festa ishte maksimalisht e përmbajtur në fund të takimit me Besën, por gjithçka do të shpërthej në ndeshjen e fundit kur do të dorëzohet titulli. Gjithçka i mbetet Trepçës 89 është të shpresoj në licencimin e tyre për garat evropiane, për të fituar të drejtën e pjesëmarrjes në kualifikime për Ligën e Kampionëve të Evropës.