Trepça, Ramadani: Marr përgjegjësitë e humbjes

Samal Hentze

” Pjesa e parë nuk ishte shumë e mirë për ne, deri në momentin që arritëm të realizonim golin e parë. Më pas gjërat u bënë më të thjeshta për ne, bëmë një paraqitje të mirë dhe jam i lumtur që arritëm të siguronim kualifikimin. E prisja që Trepca 89 të luante në këtë mënyrë, nuk ishte e lehtë për ne të përshtateshtim por ja dolëm shumë mirë dhe ditëm të përballonim sulmet e tyre. Tifozët krijuan një atmosferë elektrizuese në stadium dhe ishin një mbështetje e madhe për Trepcën 89. Sigrurisht që kartoni i kuq i Kurtishajt rriti shanset tona për tu kualifikuar sepse të luaje me një lojtar më shumë për aq shumë minuta ishte një favor i madh për ne”.

Zekerija Ramadani

” Përgjegjësinë e kësaj humbjeje e marr unë. Futbollistët dhanë maksimumin por eksperienca e skuadrës kundërshtare ndikoi që ne të paraqiteshim në këtë mënyrë. Përgjegjësia nuk merret vetëm me fjalë, unë në ditët në vazhdim do të kem një takim me presidentin dhe nëse do të jetë e nevojshme do të jap edhe dorëheqjen. Futbolli nuk mbaron këtu pas kësaj humbjeje kështu që ne duhet të dimë të ringrihemi pas kësaj disfate. Për të ardhmen time do tia lë gjithcka në dorë presidentit”.

Shpëtim Idrizi

” Ishin dy ndeshje të ndryshme, në Ishujt Faroe kemi bërë një lojë shumë të mirë duke marrë një rezultat të kënaqshëm. Edhe sot kishim mundësi të përmbysnim gjithcka në favorin tonë, por mungesa e përvojës dhe kartoni i kuq na dëmtuan shumë”.