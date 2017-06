Trishtim te Milani, Donnarumma nuk rinovon

Trishtim në shtëpinë e Milanit. Shpresonim shumë dhe luftuan, bënë gjithcka ishte e mundur për ta mbajtur, por nuk ia dolën dot. Gianluggi Donnarumma nuk ka rinovuar kontratën e tij me Milanin dhe ky është një vendim që nuk njeh hapa pas. Më keto fjali u paraqit në konferencën për shtyp administratori i deleguar i kuqezinjve Marco Fassone, pas takimit me menaxharin e gardianit, Mino Raiolo. Për Fasonen ky është një lajm i trishtë për të dhe pavarësisht tentativave të një pas njëshme nga ana e drejtuesve, ata nuk ia dolën dot ta bindnin talentin 18-vjecarë.

“Menaxheri i Donnarummas, më komunikoi vendimin e klientit të tij.Ai nuk do të rinovojë kontratën e tij me Milanin. Kjo është përgjigjja përfundimtare dhe ne nuk mund të bëjmë më asgjë. Drejtori Sportiv i Milanit, Mirabelli i kishte propozuar një rinovim shumë të rëndësishëm lojtarit në javën e ardhshme, por duket se oferta e bërë nuk e ka kënaqur. Ndihemi të keqardhur, pasi Giggo për ne është një element shumë i rëndësishëm, e ardhmja e Milanit do të niste pikërisht nga ai. Në këto kushte kontrata e tij skadon më 2018.”

Pas këtij lajmi të bujshëm, pritet një lumë ofertash në drejtim të gardianit 18-vjecarë, për të cilin kandidatët të cilët duan të kenë në dispozicion shërbimet e tij nuk mungojnë, në rast të kundërt sezonin e ardhshëm ai do të mund të largohet nga kuqezinjtë me parametra zero.