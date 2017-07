Turi i Frances, Barguil fiton etapen e 18-te

Warren Barguil është fituesi i etapës së 18-të të këtij edicioni të Turit të Francës, pasi e kaloi i pari finishin në majën mitike Izoar me kohën 4.40’23’. Francezi i skuadrës Sunweb mban fanellën me pika, pas suksesit të dytë në garat që mbyllen në malore. Edhe pas kësaj etape i pari në klasifikimin e përgjithshëm mbetet Chris Froome, me britanikun që humbet katër sekonda ndaj Bardet pas një dueli të ashpër mes tyre në tre kilometrat e fundit. Francezi mbetet vetëm 23 sekonda pas Froome, ndërsa Uran duhet të rikuperojë 29 sekonda ndaj ciklistit kryesor të Sky.

Ashtu si në garën paraardhëse humbet terren ndaj rivëlave kryesues italiani Uran, i cili rrëshket në pozicionin e pestë me 1 minutë e 55 sekonda më shumë se Froome.

Etapa e 19-të e gjatë 222.5 km nis në Embrun, përshkon Provance dhe përfundon në Salon-de-Provence. 180 km e para karakterizohen nga një terren shumë i thyer ndërsa pjesa finale është e përshtatshme për sprinterët.