Turi i Francës, Froome rimerr kryesimin

Michael Matthews fiton etapën e 14 të Turit e Francës, e gjatë 181.5 km nga Blagnac në Rodez. Australiani i skuadrës “Sunweb” shpërtheu në 100 metrat e fundit, duke lënë pas Van Avermaet dhe Boasson Hagen. Në fakt metrat e fundit të kësaj etape rezultuan vendimtare edhe për renditjen e përgjithshme. Chris Froome mundi të ruante ritmin pa e humbur humbur kontaktin me kryesuesit, duke e kaluar finishin vetëm një sekondë pas Mathews, ndërsa Fabio Aru mbeti 25 sekonda pas britanikut të Sky, cka do të thotë se detyrohet t’i dorëzojë fanellën e verdhë. Froome rimerr kryesimin në renditjen e përgjithshme, me 19 sekonda avantazh ndaj Aru, 23 ndaj Bardet dhe 29 ndaj Uran.

Etapa e 15-të do të nisë nga Laissac-Sévérac l’Église në “Le Puy-en-Velay” dhe do të jetë e gjatë 189,5 km. Një etapë mjaft impenjative ku vetëm pas 20 km vjen një malore e kategorisë me gjatësi thuaje nëntë km. Janë të paktën katër ngjitje të vështira, ku duhet të dalin në pah cilësitë e maloristëve.