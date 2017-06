Tyson-Holyfield, dy dekada me parë shkruhej historia

20 vjet më parë Mike Tyson dhe Evander Holyfield ndryshuan historinë e boksit. Një betejë që përfundoi në mënyrën më të keqe por që do të mbahet mend gjatë për shkak të atij veprimi aspak të pritur nga ish kampioni Mike Tyson. Një njeri kontrovers, shpesh herë i dhunshëm dhe kjo jo për shkak të profesionit, Tyson personifikonte në atë kohë ikonën që ndante në mes opinionin mes atyre që e dashurnin stilin e tij dhe atyre që e urrenin për shkak të dhunës që reflektonte. Sot edhe pse në kufijtë e 50 viteve dhe 12 vjet pas tërheqjes nga boksi profesionist, Tyson mbetet një nga figurat më të lakuara të boksit profesionist. Përballë tij, profesori i boksit dhe një nga njerëzit më të fuqishëm të planetit që atë mbrëmje përpara 2 dekadash nuk ishte aspak favorit. Holyfield sfidonte Majkun e Hekurt. Edhe pse Tyson u mund në vitin 2002 në përballjen me Lennox Leëis, disfata e tij më e hidhur është piëkrisht ajo përballë Holyfield në qershorin e vitit 1997. Ishin ditët kur Shqipëria u ishte drejtuar kutive të votimit për të zgjidhur politikisht atë konflikt të përgjakshëm, por edhe pse mes njëmijë e një prblemeve, shqiptarët ishin të fokusuar gjithashtu edhe në duelin Tyson-Holyfield për shkak të popullaritetit që Majku i Hekurt kishte edhe në vendin tonë. Raundi i parë foli për Holyfield ndërsa në të dytin, gjyqtari Mills Lane e konsideroi aksidentale përplasjen kokë më kokë mes dy rivalëve. Me kalimin e minutave, pjesa e sipërme e syrit të Holyfield nisi të rridhte gjak por kjo nuk e ndaloi atë të ishte agresiv në ring. Raundi i tretë rezultoi fatal për Tyson, i cili kishte probleme të theksuara me karakterin e tij. Pas disa momenteve boks të pastër mes dy gjigandëve, kapioni i peshave të rënda ra në kurthin e kundërshtarit duke e kafshuar në vesh. Një gjest i shtangu të gjithë por jo gjyqtarin që vendosi pezullimin e ndeshjes dhe fitoren në tavolinë për Holyfield. Gjysma e veshit të 34-vjeçarit mungonte dhe ai iu drejtua menjëherë spitalit për të vendosur në vend veshin. Pas këtij veoprimi, Tyson u dënua me 15 muaj pezullim nga cdo aktivitet sportiv dhe që prej atij moenti karriera e tij vazhdoi në dishezë. 1997-ta ishte viti i fundit që Tyson mbështetej nga promotori i njohur Don King.