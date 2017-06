U-17, Tirana dominon Shkodrën

Në “Loro Borici”, aty ku Tirana si klub luajti ndeshjen e saj të fundit si anëtare e Superiores duke u rrëzuar pas barazimit pa gola me Vllazninë, Tirana e 17-vjecarëve, jo klubit por qytetit mundi thellë me rezultatin 6-1 Shkodrën. Skuadra që përbëhet nga futbollistë të moshave të Tiranës, Partizanit, Dinamos, Internacional apo Akademisë së futbollit mori një fitore tenistike përballë Shkodrës duke rritur ndjeshëm kuotat për të qenë ajo fituesja e kampionatit të Kombëtareve Rajonale, një ndër nismat më të fundit të FSHF për të mbështetur futbollin e moshave dhe që organizohet për herë të parë këtë vit.

Në takimin që u transmetua drejtpërsëdrejti në Supersport, vetë rezultati flet për një ndeshje me një drejtim, ku spikatën me nga një dygolësh Brahja dhe Bozhani. Tirana që mbylli gjithcka brenda pjesës së parë ku shënoi plot 5 gola, seri që u hap me Muratin në minutën e 8 dhe u mbyll me Cejkun në të 45. Goli i flamurtit për Vllazninë erdhi me një penallti në të 50, por ishte shumë pak për të ndryshuar jkahun e ndeshjes që u vuklos në të 57 nga Bozhani.