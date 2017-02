Vajzat kuqezi, tre miqësore me Malin e Zi

Shqipëria dhe Mali i Zi tre herë përballë njëra-tjetrës në harkun e pak ditëve. Ndeshjet do të luhen të gjitha në vendin tonë dhe do ti shërbejnë Kombëtares A të femrave dhe skuadrës së 19-vjeçareve në futboll, për të vlerësuar gjendjen e skuadrave në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare.

Përfaqësuesja A do të luajë dy ndeshje përballë skuadrës së Malit të Zi. Përballja e parë, e përcaktuar më datë 28 Shkurt do të zhvillohet në “Elbasan Arena”, ndërsa testi e dytë do të luhet më datë 2 Mars në impiantin “Loro Boriçi”.

Një mënyrë që skuadra e drejtuar nga trajneri Armir Grima të përgatitet për raundin paraeliminator të Kupës së Botës, ku nga 6 deri më 11 Prill Shqipëria do të jetë vendi organizator i Grupit 2, ku luajnë edhe Kosova, Greqia dhe Malta.

Përsa i takon Kombëtares së 19-vjeçareve për femra, do të zbresë në fushë përballë bashkëmoshatareve malazeze më datën 1 Mars, në miqësoren e parashikuar të zhvillohet në stadiumin “Loni Papuçiu” të Fierit.

Sipas Federatës Shqiptare të Futbollit, skuadra e drejtuar nga Nevil Dede do të zhvillojë edhe një tjetër miqësore në muajin Maj përballë 19-vjeçareve malazeze. Teste të rëndësishme përpara startit të Grupit 4 kualifikues të Europianit të kësaj moshe, që do të zhvillohet në Shqipëri nga data 25 deri më 31 Tetor, ku vajzat kuqezi do të luajnë ndaj Spanjës, Ukrainës dhe Azerbajxhanit.