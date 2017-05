Valencia fiton sërish, 1-0 me Espanyol

Fitorja e 2-të rradhazi për Valencian në La Liga me skuadrën e trajnerit Voro që po i bën mbylljen më të mirë një sezoni totalisht të dështuar. Për tu ngjitur në vendin e 11-të të Primeras Los Che që sezonin e ardhshëm do të kenë në stol ish teknikun e Villarealit Marcelino Garcia Torral, iu falën një goli Jose Luis Gaya për të mposhtur 0-1 Espanyol-in, në Cornelia Al Prat. Në një sfidë mes dy skuadrave pa objektiva, ishte Valencia që shfaqi më shumë grintë dhe më shumë dëshirë në fushën e lojës duke marrë në fund një 3-pikësh që përmirësoi situatën e Los Che në tabelën e klasfikimit. Pas disa mundësive të shpërdoruara në pjesën e parë fillimisht me Nani me më pas Gaya, dhe një tjetër me Simone Zazën në fillimin e pjesës së dytë Valencia arriti të zhbllokonte rezultatin, 15 minuta përpara fundit kur pikërisht Gaya i asistuar nga Dani Parejo mposhti portierin e Espanyolit, Diego Lopez për ti dhënë tre pikë të rëndësisme skuadrës nga Mestalla.