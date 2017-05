Valentino Rossi: Do të bëj gjithcka që të jem në Mugello

Valentino Rossi gati për garën e radhës. Piloti i Yamahas ka folur në lidhje me pjesëmarrjen e tij në ndalesën e radhës të botërorit Moto Gran Prix, që do të zhvillohet në Mugello të Italisë. Doktori është i përgatitur që e pret një mision i vështirë, por jo i pamundur për të arritur një rezultat pozitiv.

“Nuk do të jetë e thjeshtë, të arrim një rezultat të mirë në Mugello, duhet të tregohem i kujdeshëm gjatë provave dhe garës. Asgjë nuk është e pamundur. Personalisht do të mundohem të japë më të mirën time.”



Rossi pësoi një dëmtim javën e kaluar dhe është në pritje të përgjigjes së analizave nga ku pret të marrë një konfirmim nëse do të jetë apo jo i gatshëm për të garuar. Për këtë pjesë 9 herë kampioni i botës i Moto Gran Prix shprehet se cdo ditë gjëndja e tij po përmirësohet dhe se po punon fort që të jetë me cdo kusht në pistë.

“Për fat të keq u dëmtova gjatë stërvitjes me motor. Dhimbja në pjesën e muskujve të barkut dhe gjoksit është e madhe. Fatmirisht cdo po përmisohem dhe kjo pjesë me jep optimizëm. Dua të jep me cdo kusht në pistën e Mugello dhe po punoj fort që të rikuperohem në kohë.”