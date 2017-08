Valentino Rossi: Në Ceki kam si objektiv të ngjitem në pod

Valentino Rossi në pistën e Cekisë kërkon të ngjitet në pod. Piloit i Yammaha, në konferencën e tij për shtyp përpara mediave, ka folur për rinisjen e kampionatit të Moto Gran Pree, me ndalesën e radhës që do të jetë në pistën e Brno të Cekisë. Doktori u shpreh se është se tani më do të nisë pjesa e dyte e sezonit dhe në garë për titullin kampion janë pesë pilotë. Rossi gjithashtu deklaroi se është i lumtur në lidhje me pozicioninim që ai mban në tabelën e klasifikimit.

“Është një botëror interesant dhe përsonalisht jam i kënaqur me pozicionin që kam në klasifikim. Në garë për titull kampion janë pesë pilotë dhe tashmë që do të nisë pjesa e dytë e sezonit, rivaliteti do të jetë i ashpër dhe akoma edhe më i madh. Në pistën Brno si objektiv personal kam të ngjitem në pod dhe per ta arritur një gjë të tillë duhet të jem i përgatitur për cdo të papritur. Sezonin e kaluar me pak fat ia dola, shpresoj të ndodh sërish e njëjta histori”



Momentalisht Yammaha është 10 prapa ndaj pilotit të Honda, Marc Marquez dhe në Brno Rossi do të tentojë të shkurtojë disi këtë distancë të krijuar mes tij dhe spanjollit.