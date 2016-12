Vallja e mbijetesës, ndërlikohet situata

Java e 18 e Kategorisë Superiore ngjeshi jo vetëm kreun e klasifikimit duke e bërë më interesante garën për titullin, por riktheu në vallen e mbijetesës edhe Vllazninë e Flamurtarin. Fitorja e Korabit në Peqin ndaj vlonjatëve por edhe ajo e Teutës në Laç dhe barazimi i shkodranëve me Tiranën, e bëjnë të paparashikueshme situatën në zonën e ftohtë. Falë 3 pikëshit të marrë në Kurbin, Teuta fitoi një bonus të madh duke bërë rrokadë pikërisht me Laçin në vendin e parafiundit. Durrsakët mund të festojnë të qetë por më shumë se një 3 pikësh parakalimi, për durrsakët kjho fitore duhet të shërbejë për të hedhur themelet e punës për vitin 2017. Skuadra e Maganit fitoi oksigjen të nevojshëm, por në krahun tjetër zhyti edhe më thellë në krizë bardhezinjtë e Laçit. Kurbinasit që gjatë sezoneve të fundit nuk e kanë llogaritur për asnjë moment qëndrimin mes më të mirëve, e mbyllin pjesën e parë të sezonit në vendin e parafundit me 14 pikë, 3 më shumë se Korabi dhe 2 më pak se Teuta. Vetëm 8 gola të shënuar dhe me sulmin më pak produktiv në Superiore, Laçi rrezikon seriozisht qëndrimin. Në krahun tjetër, Korabi dha shkëndija shprese, pavarësoisht problematikave të shumta që lidhen me fushën dhe sponsorët që e mbështesin. Goli i Sebino Plakut tregoi se kjo skuadër di edhe të arrijë te rezultati pozitiv, pavarësisht faktit që fati nuk e ka ndihmuar gjatë këtij viti. Barazimi me Tiranën por mbi të gjitha ai me Kukësin reflektuan karakterin e dibranëve që gjatë pjesës së dytë të sezonit, nëse do të arrijnë të ruajnë organikën por të bëjnë edhe disa modifikime, mund të luajnë si të barabartë me çdo kundërshtar. Qershia mbi tortë për ekipin e Gerd Haxhiut do të ishte rikthimi në stadiumin e shtëpisë, por duke parë kohën e pakët që është në dispozicion, të pakta janë edhe mundësitë që Korabi të rikthehet në Peshkopi. Në pjesën e sipërme të zonës së ftohtë është Vllaznia që gjatë 5 javëve të fundit i ka komplikuar situatën vetës. Asnjë fitore që prej 30 Nëntorit për skuadrën e Cungut që brenda 23 ditëve e shion veten në vallen e mbijetesës. Në 5 ndeshjet e fundit Vllaznia ka shënuar vetëm në një sfidë, atë ndaj Luftëtarit dhe ky tregues është shqetësues për kuqeblutë që edhe ndaj Tiranës treguan se kanë mangësi të theksuara në fazën ofensive. 7 pikë er ndajnë Vllazninë nga zona e ftohtë, momentalisht një diferencë sigurie por nëse Cungu nuk gjen formulën e suksesit, gjërat mund të ndryshojnë me shpejtësi. E njëjta situatë paraqitet edhe për Flamurtarin e vendit të 7 që me humbjen ndaj Korabit vuri në dyshim gjithçka të mirë të bërë deri në këto momente. Me 6 pikë të hequra por edhe me problemet financiare të zgjidhura, Flamurtari është ndoshta skuadra me organikën më të pasur në këtë grup dhe pavarësisht disfatës në Peqin ndaj dibranëve, skuadra e drejtuar nga Mezani është kandidati kryesor për të mos e diskutuar qëndrimin në Kategorinë Superiore.