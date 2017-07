Formula 1, pole-position i Bottas në Austri

Pritej një betejë mes Hamilton dhe Vettel edhe në provat zyrtare, por Valteri Bottas i surprizoi të gjithë duke arritur pole-position-in e dytë sezonal në Cmimin e Madh të Austrisë. Finlandezi i Mercedes-it, regjistroi kohën më të mirë, 1 minutë 4 sekonda e 251 të mijtat duke mbajtur pas shpine, Ferrarin e Sebastian Vettel dhe duke ndihmuar në një farë mënyre shokun e skuadrës Lewis Hamilton që është njëkohësisht edhe rivali i madh i gjermanit në garën për titull. Britaniku regjistroi kohën e tretë më të mirë por për shkak të penalizimit me 5 pozicione do të niset nga vendi i 8-të. Hamilton i kishte të gjitha mundësitë për të regjistruar kohën më të shpejtë edhe në provat zyrtare të kësaj të Shtune në pistën e Red Bull Ring, por anglezi gaboi në metrat e fundit të xhiros finale duke prishur gjithcka. Nga rradha e dytë e nisjes menjëherë pas dyshes Bottas-Vettel do ta startojnë garën, Kimi Raikkonen dhe Daniel Ricciardo. Max Verstappen, Romain Grosjean dhe Sergio Perez janë tre pilotët e tjerë që përfituan nga penalizimi i Hamilton dhe do ta nisin garën përpara 3-herë kampionit të Botës. Ndërsa 10-shja e parë e nisjes në Austri do të kompletohet nga Estaban Ocon dhe Carlos Sainz Jr, vetëm i 12-ti, Fernando Alonso.