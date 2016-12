Verona barazon ndaj Carpit, por ruan kreun e Serisë B

Verona ruajti kreun e Serisë B pas një barazimi 1-1 në transfertë me Carpin. Në një përballje të drejtëpërdrejte për ngjitjen ne Serinë A, të dyja formacionet zhvilluan kryesisht një sfidë të ekuilibruar me takimin që u zgjidh që në pjesën e parë. Carpi pati meritën se e nisi mjaft mirë takimin duke gjetur epërsinë pas vetëm 17 minutash lojë me kryegolashënuesin e saj Kevin Lasagna. Ky ishte goli i 8-të sezonal për Lasagnan.

Me pësimin e golit, Verona u hodh përpara dhe në fundin e pjesës së parë gjeti barazimin me Pazzinin, që ju përgjigj në duelin e goleadorëve Lazzagnës. Në pjesën e dytë dy skuadrat kishin shumë ndroje se mos humbisnin dhe u ruajtën jo pak me takimin që nuk pati me gola, dhe pse në fundin e sfidës Romulo nuk arriti të dërgonte dot topin në rrjetë. Me këtë pikë Verona ruajti kreun e renditjes, dhe pse jo e vetme pasojë e fitoreve të Frosinones dhe Spal, ndërsa Carpi u ngjit në vendin e pestë.