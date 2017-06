Verrati si Ronaldo: Dua të iki nga PSG

Barcelona dëshiron Marco Verratin por edhe mesfushori italian kërkon kalimin te klubi katalanas. Paris Saint Germain në krahun tjetër nuk do ta shesë, por dëshira e vetë futbollistit mund të bëjë të mundur kalimin e mesfushorit italian gjatë kësaj vere në Camp Nou. Presidenti i Paris Saint Germain, Naser Al-Khelaiffi nuk dëshiron të privohet kurrësesi nga shërbimet e Verratit por përballë tundimit që mban emrin e Barcës, do të jetë shumë e vështirë që mesfushori i përfaqësues italiane të vazhdojë të qëndrojë në Francë. Verrati e ka të qartë që për Parisin fitimi i Champions Leagues ngjason me një mision të pamundur dhe për këtë arsye nuk ka më stimuj të qëndrojë në Francë. Në krahun tjetër drejtuesit e klubit katalanas po kërkojnë një pasues të denjë për të zëvendësuar kapitenin Andres Iniesta i cili është në vitin e fundit të kontratës. Për Barcën, 24-vjecari ka profilin e duhur për tu konsideruar një Don Andres i ri. Përpara disa ditësh Barcelona e hodhi hapin e parë duke kontaktuar nga afër drejtorin e ri sportiv të klubit parizien Antero Henrique, por sic raportojnë mediat katalanase Sport.es dhe MundoDeportivo, kjo që do të nisë mund të jetë java ideale për të bindur përfundimisht Verratin. Mesfushori 24-vjecar për momentin ndodhet me pushime në Ibiza dhe drejtuesit e Barcelonës në ditët e ardhshme pritet të gjejnë mënyrën për tu takuar me lojtarin dhe për të arritur një marrëveshje. Verrati kurrësesi nuk do ti thoshte jo Barcelonës, ndërkohë që blaugranat për të firmosur me italianin janë gati të derdhin në arkat e Paris Saint Germain, rreth 100 milionë Euro.