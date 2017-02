Vinales dominon testet e fundit në Sepang

Lufta për titullin kampion ka nisur që tani në Moto Gp. Marc Marquez, Jorge Lorenzo por edhe Valentino Rossi janë të paralajmëruar, sepse Maverick Vinales është vërtetë i frikshëm. Spanjolli i Yamahas regjistroi kohën më të shpejtë në ditën e tretë të testeve parasezonale në Sepang që ishte njëkohësisht edhe dita e fundit provave në pistën malajzjane.Me kohën 1 minutë 59 sekonda e 368 të mijtat, ish piloti i Suzukit la pas kampionin në fuqi të Botës, Marc Marquez me më shumë se 1 të dhjetat e sekondës. I treti në Sepang u rendit, Ducati i Andrea Dovizizios që bëri gjithashtu një paraqitje shumë të mirë , ndërkohë që vetëm në vendin e 4-t Honda tjetër zyrtare që pilotohet nga Daniel Pedrosa. Edhe pse ka të njëjtin motor me Maverick Vinales, Valentino Rossi regjistroi një kohë të shpejtë me shumë se 2 të dhjetat e sekondës më të ngadaltë se ajo e spanjollit duke u pozicionuar në vendin e 5-t. Menjëherë pas Doktorit u pozicionuan Alvaro Bautista me Ducati jo zyrtar dhe Casey Stoner që është rikthyer në Moto Gp, vetëm për testet parasezonale. Koha e tetë më e mirë i takoi Cal Crutchlow ndërsa Jorge Lorenzo, piloti më i ri i Ducatit nuk shkoi më shumë se vendi i 9-t. Për momentin Yamaha e re M1 që i është në dispozicion nga inxhinierët e skuadrës japoneze dyshes Vinales-Rossi duket se po funksionon mësëmiri. Ky është një sinjal për Repsol Hondan, që kërkon të mbrojë titullin pasi me një Maverick Vinales në formë të tillë, Marc Marquez ka një mal të lartë për të ngjitur.