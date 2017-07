Vjenë nis botërori i Volejbollit në Plazh

Në Vjenë të Austrisë nisi Botërori i Volejbolli në Plazh ku në ditën e parë spikatën brazilianët teksa në kategorinë e meshkujve, Evandro Goncalves dhe Andre Loyola arritën të mposhtin 2-1 me sete dyshen holandeze Van Garderen-Varenhorst. Holandezët e nisën më mirë sfidën teksa fituan 20-22 setinë e parë, por dy setet e tjerë shkruan për brazilianët që triumfuan 23-21 dhe 15-7.

Në kategorinë e femrave ndërkohë dyshja numër pesë e botës, Summer Ross dhe Brooke Sweat fituan 21-15 dhe 21-14 ndaj austriakeve Plesiutsching – Rimser, ndërsa fituesja e medaljes së argjendtë në Rio de Zhaneiro Chen Xue këtë herë në cift me një partnere të re Xinxin Wang pas largimit të Zhang Xi nga sporti arriti të fitojë në Grupin K ndaj kampiones së botës në vitin 2009 Ross-Fendrick me rezultatin 2-1 me sete 21-17, 20-22 dhe 15-9.