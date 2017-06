Vllaznia-Cungu, bashkepunimi vijon

Në Shkodër nuk ka më dyshime, Armando Cungu do të vijojë të jetë trajner i Vllaznisë edhe për sezonin e ardhshëm. Pavarësisht se kuqeblutë arritën të mbijetonin mes emocionesh dhe drithërimash vetëm në javën e fundit të kampionatit në derbin e Shqipërisë me Tiranën, askush nuk e ka vënë në dyshim impenjimin dhe profesionalizimin e 44-vjecarit në punën e tij. Pas thirrjes publike të kryetares së Bashkië Voltana Ademi, për vijimin e bashkëpunimit mes palëve, edhe Cungu ka reaguar pozitivisht, duke kujtuar se kërkon thjesht disa garanci më shumë, të cilat nuk lidhen thjesht me spektin financiar, pasi Vllaznia të paktën sezonin e fundit nuk ka vajtur nga ana ekonomike.

Cungu është i qartë se Vllaznia e sotme ende nuk është në ato nivele për të rivalizuar me ekipet më të forta të Superiores, por kuqeblutë kanë potencialin që me talentet vendasve dhe pak përforcime cilësore të konkurrojë denjësisht në elitën e futbollit shqiptar pa e vënë në diskutim mbijetesën.

Trajneri shkodran ka nisur që tani të mendojë për merkaton, duke kontrakuar futbollistë vendas, që sezonin që sapo u mbyll kanë spikatur me ekipe të tjera. Gjithsesi Cungu i mban të hapura dyerty e Vllaznisë edhe për lojtarë joshkodranë, por sigurisht brenda mundësive që ka skuadra, pa hyrë në aventurë.