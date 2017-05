Vllaznia feston titullin për femra

Në Loro Borici, vajzat shkodrane festuan titullin e 4-t kampion rradhazi në futbollin e femrave, me një fitore me goleadë 4-0 në sfidën e fundit ndaj, skuadrës së The Door-s. Vllaznia në fakt ishte shpallur matematikisht kampione e Shqipërisë përpara dy javësh kur po në Shkodër kishte mundur me rezultatin 2-0,Apoloninë. Por për ti dorëzuar trofeun skuadrës kuqeblu, Federata Shqiptare e Futbollit priti javën e fundit në mënyrë që festa të ishte më e bukur. Në sfidën ndaj The Door-s, Uendi Muja futbollistja e përfaqësues së 19-vjecarëve të Shqipërisë, realizoi 3 gola ndërsa rrjeta tjetër i përket Ambra Gjergjit. Në futbollin e femrave prej plot 4 vitesh Vllaznia nuk ka rivalë.

Një sukses i merituar ky për skuadrën shkodrane pasi vajzat kuqeblu zhvilluan një kampionat fantastik. Statistikat e Vllaznisë janë vërtet të frikshme. 18 fitore në 18 ndeshje, 153 gola të realizuar dhe vetëm 1 i pësuar dhe mbi të gjitha një kampionat i mbyllur me 13 pikë avantazh ndaj dy skuadrave ndjekëse Kinostudios dhe Apolonisë së Fierit. Falë triumfit në kampionatin shqiptar të futbollit të femrave për të 4-tin vit rradhazi Vllaznia do të marrë pjesë në turin paraeliminator të Uefa Ëomen’s Champions League, me shortin që do të hidhet gjatë javëve në vijim. Në pritje që në një të ardhme të afërt edhe skuadra e meshkujve të luftojë për titull, në Shkodër kanë arsye të krenohen, me futbollin e femrave.